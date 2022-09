Stiri pe aceeasi tema

- Cu aceasta, ministrul roman a reiterat condamnarea razboiului de agresiune, neprovocat si nejustificat, declansat de Rusia impotriva Ucrainei, subliniind caracterul complet inacceptabil al recentei escaladari din partea Rusiei prin decizia de a sustine organizarea de asa-zise "referendumuri" pentru…

- Romania a depus vineri, 16 septembrie, cererea de intervenție la Curtea Europeana a Drepturilor Omului in favoarea Ucrainei, in cauza in care Volodimir Zelenski acuza „incalcarile grave ale drepturilor omului, comise in masa de Federația Rusa”, a transmis Ministerul de Externe. Cererea de intervenție…

- Dmitri Medvedev, un aliat important al lui Putin, spune ca Moscova nu isi va opri campania militara in Ucraina chiar daca Kievul ar renunta oficial la aspiratiile sale de a adera la NATO, transmite Reuters . In prezent vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, Medvedev a mai declarat intr-un…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, considera ca este "urgent" ca o "inspectie" a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) sa aiba loc la centrala nucleara de la Zaporojie, in Ucraina, aflata sub controlul rușilor si unde loviturile de care cele doua parti se acuza reciproc s-au…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut comunitatii internationale sa reactioneze imediat pentru a determina plecarea rusilor de la centrala nucleara de la Zaporojie, pe care au ocupat-o si care este tinta a bombardamentelor, transmite News.ro. „Toata lumea trebuie sa actioneze mult mai rapid…

- Ucraina cauta o oportunitate de a vorbi direct cu liderul chinez Xi Jinping pentru a ajuta la incheierea razboiului sau cu Rusia, a declarat presedintele Volodimir Zelenski intr-un interviu aparut joi in South China Morning Post, transmite Reuters. Liderul ucrainean a indemnat China sa isi foloseasca…

- Ministerul Afacerilor Externe a reacționat, joi, dupa ce vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, fostul președinte Dmitri Medvedev, a publicat pe contul sau de Telegram o harta care arata Ucraina dezmembrata și imparțita intre Rusia, Polonia, Ungaria și Romania. „Astfel de atitudini…

- Sanctiunile occidentale impotriva Moscovei pot fi considerate, in anumite circumstanțe, un act de agresiune si ar putea justifica un razboi, a susținut joi vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, citat de Reuters . ”As vrea sa subliniez inca o data ca, in anumite…