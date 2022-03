Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis, miercuri seara, ca a discutat cu omologul din Ungaria, iar in urma demersurilor MAE, Ungaria a renuntat la conditiile impuse pentru intrarea in tara cetatenilor ucraineni, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, anunta ca, in urma discutiei avute cu omologul sau ungar, Peter Szijjarto, acesta l-a informat ca Ungaria a decis sa revoce masura anuntata anterior prin care cetatenii ucraineni fara pasapoarte biometrice nu puteau intra in

- Peste 150.000 de persoane au parasit Ucraina din cauza invaziei armatei ruse, a anunțat Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi. Conform datelor oficiale de la granițe, jumatate dintre aceștia au sosit in Polonia, iar cealalta jumatate in Ungaria, Romania, Republica Moldova dar și mai departe,…

- Un clujean de pe Valea Fanațelor, zona demolabila, vrea sa gazduiasca o familie ucraineana refugiata. "Dumnezeu este peste tot", in același timp vreau sa il anunț pe domnul PRIMAR Emil Boc ca, eu ca cetațean de pe Valea Chintaului! Am sa gazduiesc o familie din Ucraina și am o casa in zona Valea…

- Republica Moldova este gata sa primeasca câteva zeci de mii de refugiați ucraineni. Despre aceasta a anunțat președintele Republicii Moldova dupa ședința Consiliului Suprem de Securitate. „La punctele de trecere a frontierei cu Ucraina se atesta o creștere a fluxului de tranzit.…

- Autoritatile din Botosani verifica toate locatiile care ar putea fi transformate in spatii de cazare pentru refugiati, in cazul unui razboi in Ucraina, a declarat, pentru Agerpres, prefectul judetului Botosani, Sorin Cornila. Potrivit acestuia, verificarile, care sunt facute de angajatii Inspectoratului…

- Autoritatile din Botosani verifica toate locatiile care ar putea fi transformate in spatii de cazare pentru refugiati, in cazul unui razboi in Ucraina, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul judetului Botosani, Sorin Cornila. Potrivit acestuia, verificarile, care sunt facute de angajatii Inspectoratului…

- Autoritatile din Botosani verifica toate locatiile care ar putea fi transformate in spatii de cazare pentru refugiati, in cazul unui razboi in Ucraina, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul judetului Botosani, Sorin Cornila. Potrivit acestuia, verificarile, care sunt facute de angajatii Inspectoratului…