- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a condamnat ferm actiunile recent anuntate de conducerea Rusiei privind mobilizarea partiala, sustinerea asa-ziselor referendumuri din zonele separatiste ocupate ilegal si amenintarea cu folosirea fortei prin utilizarea armelor nucleare.Aurescu a participat,…

- „Deoarece mobilizarea militara a Rusiei va avea loc și in apropierea granițelor noastre (regiunea Kaliningrad), forța de reacție rapida a Lituaniei este in stare de alerta maxima pentru a preveni orice provocare din partea Rusiei”, a transmis ministrul lituanian al Apararii, Arvydas Anusauskas, pe twitterO…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, marti, la New York, la o reuniune in formatul Bucuresti 9, organizata in marja participarii la segmentul de nivel inalt al Adunarii Generale a ONU, discutiile vizand, printre altele, evolutiile recente din Ucraina si impactul acestora asupra…

- Cotația rublei a coborat la 62,79 in fața dolarului, cel mai scazut nivel din ultimele doua luni, iar indicele bursier MOEX a atins cel mai scazut nivel de la inceputul invaziei, la scurt timp dupa ce președintele Putin a declanșat mobilizarea parțiala, scrie Reuters.

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a declarat ca armata Rusiei a pierdut in razboiul din Ucraina 5.937 de militari, informeaza Rador. Potrivit ministrului, peste 90% dintre militarii raniți pe front s-au intors deja pe campul de lupta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Anunțul președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a fost facut intr-un interviu pentru televiziunea PBS , unde a precizat ca președintele Vladimir Putin este dispus sa puna capat razboiului cat mai curand posibil. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan, prezent la New York pentru a participa la Adunarea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a facut un apel la incetarea razboiului din Ucraina cat mai curand. Acesta face rau Ucrainei, Europei și, nu in ultimul rand, face rau Rusiei, a spus ministrul.