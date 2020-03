Bogdan Anicescu, interpretul oficial al Guvernului, mesaj emoționant pentru toți românii El are un mesaj pentru romani: ”Buna ziua! Eu ma numesc Bogdan si sunt interpret in limba semnelor pentru comunitatea surzilor. De data aceasta, vreau sa transmit un mesaj pentru voi, ceilalti, care puteti sa ma auziti. Mesajul este simplu: stati acasa acum pentru ca in viitor sa ne putem imbratisa. Va multumesc!”, a transmis interpretul oficial al Guvernului. Bogdan are 31 de ani, este absolvent de Psihopedagogie Speciala și este interpret in limbaj mimico-gestual in cadrul Asociației Naționale a Surzilor din Romania. El este cel care ajuta de fiecare data Guvernul cand are nevoie ca mesajele… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

