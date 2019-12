Stiri pe aceeasi tema

- Formatia FC Viitorul a fost invinsa, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Astra Giurgiu, intr-un meci din etapa a XIX-a a Ligii I. Aceasta a fost a șaptea victorie consecutiva pentru trupa lui Bogdan Andone, care a revenit pe poziția secunda in clasament.

- Bogdan Andone a vorbit despre proiectele pe care le are la Astra, pe care a reușit sa o duca la un punct de locul 1. Viitorul - Astra se joaca maine, de la 20:30, liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. Dupa experiența la FCSB, Bogdan Andone a revenit pe banca…

- Programul / rezultatele meciurilor din etapa a 19-a din Liga I: Marți, 3 decembrie – ora 18.00: Gaz Metan Mediaș – FC Voluntari, ora 20.30: Poli Iași – FCSB. Miercuri, 4 decembrie – ora 14.00: Academica Clinceni – FC Hermannstadt, ora 18.00: CFR Cluj – Sepsi, ora 20.30: Dinamo București – Chindia Targoviște.…

- Tehnicianul formatiei Astra Giurgiu, Bogdan Andone, a declarat sambata seara, dupa meciul cu FCSB, scor 3-1, ca aceasta victorie este in totalitate meritul jucatorilor sai, care au demonstrat ca ”meritau mai mult la echipa nationala”.“Nu mi-am imaginat un astfel de rezultat sau scenariu. Ma…

Astra Giurgiu este a doua echipa pe care o antreneaza Bogdan Andone in acest sezon. Inițial, tehnicianul in varsta de 44 de ani a pregatit-o pe vicecampioana Romaniei, FCSB, dar nu a rezistat prea mult pe banca "roș-albaștrilor", anunța MEDIAFAX.

- ASU Politehnica a castigat un meci „de sase puncte” cu FK Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 1-0, in runda a 15-a a Ligii 2. Singurul gol al partidei a fost marcat in repriza secunda de Alin Ignea, care i-a facut astfel fericit debutul lui Octavian Benga pe banca „Baietilor in ghete”. Tehnicianul a sarbatorit…

Antrenorul formației Astra Giurgiu, Bogdan Andone, a venit in ajutorul selecționerului echipei naționale a Romaniei, Cosmin Contra. Tehnicianul in varsta de 44 de ani ii propune pe Constatin Budescu și Denis Alibec la prima reprezentativa, anunța MEDIAFAX.

- Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Victor Piturca, a declarat ca nu stie cum ar fi reactionat daca un jucator nu ar fi respectat indicatiile cu privire la persoana care executa un penalti, asa cum s-a intamplat la nationala Romaniei, la meciul cu Norvegia. In plus, la indemnul lui Pițurca, Andrei…