Bogații și-au recuperat pierderile în PANDEMIE! Săracii mai au mult să își revină ”Averea combinata a celor mai bogati 10 oameni din lume s-a marit cu 500 de miliarde de dolari de la debutul pandemiei, o suma mai mult decat suficienta pentru a plati vaccinurile pentru Covid-19 pentru toata lumea si pentru a se asigura sa nimeni nu este impind in saracie de pandemie”, afirma Oxfam intr-un raport intitulat “Virusul inechitatii.” Se impun noi restricții? Lucian Bode a spus ce se va intampla In acelasi timp, pandemia a ”provocat cea mai grava criza a locurilor de munca din ultimii peste 90 de ani, sute de milioane de oameni fiind angajati sub nivelul pregatirii lor sau fara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai bogati 1.000 de oameni din lume au recuperat deja pierderile provocate de pandemia de coronavirus, in numai noua luni, dar cei mai saraci vor avea nevoie de peste un deceniu pentru a-si reveni, estimeaza organizatia globala de caritate Oxfam, transmite CNBC.

- In raportul sau anual privind marile averi, publicat luni, Oxfam estimeaza ca bogatii lumii nu au fost afectati in 2020 de pandemia de COVID-19. ONG-ul isi reinnoieste apelul la taxarea acestora, pentru a combate astfel „virusul inegalitatilor”.

