Bogații n-au treabă cu întreruperea călătoriilor. Avioanele private, boom în Europa In timp ce Europa se confrunta cu o vara de perturbare a calatoriilor, cei mai bogați au propriile strategii. Utilizarea avioanelor private a crescut cu aproape o treime in ultimele luni in comparație cu nivelurile anterioare pandemiei, ceea ce a dus la o capacitate mai mare a aeroporturilor din Ibiza pana in Mykonos. Londra a […] The post Bogații n-au treaba cu intreruperea calatoriilor. Avioanele private, boom in Europa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

