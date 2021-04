Stiri pe aceeasi tema

- Noua generație Ghost și SUV-ul Cullinan au ajutat Rolls-Royce sa inceapa 2021 cu dreptul și sa ofere o perspectiva "optimista" pentru restul anului. De la 1 ianuarie și pana la 31 martie, constructorul britanic a inregistrat vanzari de 1.380 de unitați, in creștere cu 62% fața de perioada similara…

- Bayerische Motoren Werke (BMW) a anuntat ca anul acesta va avea disponibile cinci modele complet electrice, grupul german alaturandu-se astfel cursei globale a producatorilor auto care dezvolta vehicule cu emisii zero, in perspectiva interzicerii vanzarilor de masini noi alimentate cu combustibili fosili,…

- Pretul bitcoin a atins un nou record și a depasit 48.000 de dolari pe unitate, pentru a doua oara intr-o saptamana, dupa ce Bank of New York Mellon a anuntat ca va oferi servicii de custodie pentru active digitale, transmite CNBC . Cea mai valoroasa criptomoneda din lume a ajuns in timpul tranzactiilor…

- Ford Motor a anuntat joi majorarea investitiilor in vehicule electrice si autonome la 29 miliarde de dolari, chiar daca a raportat pierderi de 2,8 miliarde de dolari, sau 0,70 dolari pe actiune, in trimestrul patru din 2020, transmit MarketWatch, Bloomberg si Reuters, informeaza AGERPRES . Vanzarile…

- Compania a lansat gama iPhone 12 cu cateva saptamani mai tarziu decat in mod normal, dar numarul mai mare al modelelor si noul look au raspuns cererii de modele actualizate, in special in China. Apple a realizat vanzari bune si in cazul computerelor Mac si al iPad-urilor, sustinute de cererea din partea…

- Rezultatele valideaza implicarea Facebook in comertul electronic prin intermediul Instagram Shopping si al Facebook Marketplace. Compania a lansat o serie de produse de comert electronic, cum ar fi Facebook Pay si Facebook Shops, care permit achizitiile prin aplicatie de-a lungul unei suite de aplicatii…

- Apple a anunțat astazi rezultatele financiare pentru trimestrul fiscal care s-a incheiat pe 26 decembrie 2020. Compania a inregistrat venituri record de 111,4 miliarde de dolari, in creștere cu 21% fața de anul precedent, și caștigurile trimestriale pe acțiuni de 1,68 USD, in creștere cu 35%. Vanzarile…

- ​Microsoft a anunțat venituri de peste 43 miliarde dolari și profit net de peste 15 miliarde dolari în ultimele trei luni din 2020, un an în care compania a afișat rezultate record pe fondul creșterii utilizarii serviciilor de cloud computing și gaming. Divizia Azure a crescut cu 50%, iar…