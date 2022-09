Planul de reducere a prețurilor la energie al premierului britanic Liz Truss ii va avantaja pe cei mai bogați. In Marea Britanie, premierul a anunțat o plafonare a prețurilor la energie in fața creșterii costurilor, de care vor beneficia in special gospodariile instarite. Planul noului guvern britanic de a aborda criza energetica va oferi mai […] The post Bogații, avantajați de plafonarea prețurilor energiei. Planul premierului, criticat dur de experți first appeared on Ziarul National .