Peste 200 de noi miliardari din China au aparut in ultimul an, pe fondul pandemiei provocate de coronavirus, conform unui studiu realizat de Hurun Global Rich List citat de Business Standard . Practic, numarul miliardarilor chinezi in dolari aproape s-a dublat in ultimii cinci ani. In acest moment, China deține cei mai mulți miliardari (1.058), urmata de SUA (696), India (177). Germania, Marea Britanie și Elveția au și ele peste 100 de miliardari, fiecare. In total, in anul 2020, in ciuda pandemiei de COVID-19, 421…