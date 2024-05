„Bogăția discretă”: strategia menită să evite ochii curioși Avuții lumii au dus “quiet wealth” la un nou nivel: se folosesc de tranzacții private cu vile, opere de arta și mașini clasice. Strategia este menita sa evite atenția curioșilor. Potrivit CNBC, companiile de licitații și brokerii sectorului imobiliar de lux spun ca vanzatorii și cumparatorii bogați apeleaza din ce in ce mai des la […] The post „Bogația discreta”: strategia menita sa evite ochii curioși first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

