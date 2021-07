„Bogăţia de ar curge, nu vă lipiţi inima de ea” (Psalm 61,10). Cat este de fina acesta linie intre bogație și lacomie? Bogația este un dar de la Dumnezeu și lacomia este o patima a diavolului. Daca ești bogat și nu ești lacom poți fii cu Dumnezeu. Iar daca ești lacom sigur pierzi legatura cu Dumnezeu. In mancare si bautura, in somn si in toate […] The post „Bogatia de ar curge, nu va lipiti inima de ea” (Psalm 61,10). appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

