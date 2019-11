Stiri pe aceeasi tema

- Sambata neagra pe șoselele din zona Turzii, un cumplit accident rutier a avut loc intre Plaiești și Badeni! Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Michael Jackson conduce in topul artistilor cu cele mai mari incasari dupa moarte si in 2019! Pentru al 7-lea an la rand, Michael Jackson este pe primul lor in topul artistilor cu cele mai mari incasari dupa moarte, clasament realizat de revista Forbes. Asta in ciuda controverselor create dupa lansarea…

- O femeie a fost lovita de o mașina direct pe trecerea de pietoni, in aceasta dimineața. Accidentul s-a produs pe strada Maria Cebotari din sectorul Centru al capitalei. La fața locului au venit polițiștii și o ambulanța.

- O femeie a fost salvata de la moarte de calatorii de la metroul din Buenos Aires, dupa ce un barbat a leșinat și a impins-o accidental pe șine cu cateva momente inainte ca trenul sa intre in stație, informeaza Daily Mail, citat de digi24.ro.

- O femeie celebra pe Istagram pentru ca si-a modificat drastic felul in care arata prin operatii estetice a fost arestata in Iran si acuzata de "blasfemie", potrivit agentiei de presa iraniana Tasnim, citata de AFP, potrivit news.ro.Cunoscuta sub numele de Sahar Tabar, femeia a fost incarcerata…

- Femeia de 27 de ani a nascut la peste trei luni dupa ce fusese declarata in moarte cerebrala, a confirmat marti un reprezentant al spitalul din Brno, Cehia, unde a avut loc nasterea. Un purtator de cuvant al clinicii a descris nasterea drept "o minune fara precedent in lume". Bebelusul s-a nascut prin…

