- Economie Reabilitare moderata a gradiniței din Piatra și implementare de infrastructuri inteligente la Calinești – noi proiecte finanțate prin PNRR, aprobate februarie 23, 2023 10:25 Ministerul Dezvoltarii finanțeaza 69 de noi investiții, in 48 de localitați din Romania, prin Planul Național de Redresare…

- Ministerul Dezvoltarii a anunțat miercuri ca 167 de noi proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) au fost aprobate. Investițiile vizeaza 128 de localitați din țara, printre care și Sfantu Gheorghe, Reci și Aita Mare. Cele 167 de proiecte, in valoare totala de 715.848.937,41…

- Contractele, in valoare totala de 980.320.216,76 de lei, au fost incheiate intre Ministerul Dezvoltarii si autoritatile publice locale din 54 de unitati administrativ-teritoriale si vizeaza lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice a unor blocuri de locuinte si a unor cladiri publice.…

- Inca doua proiecte depuse de Consiliul Județean Buzau au fost aprobate, au anunțat autiritațile inainte de noul an. Președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu, a venit cu detalii despre cele doua proiecte: VELO VALAHIA – finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența, Turism și…

- Contractele, incheiate intre Ministerul Dezvoltarii si autoritatile publice locale din 9 unitati administrativ-teritoriale si 6 autoritati centrale, au o valoare totala de 590.687.830,65 de lei si vizeaza reabilitarea si cresterea eficientei energetice a unor cladiri rezidentiale multifamiliale si a…

- In urma scaderii sumei aferente prefinanțarii acordate Romaniei (13% din valoare totala PNRR), tranșa aferenta cererii de plata numarul 2 are o valoare de 2.808.089.841 euro (1.868.317.381 Euro – sprijin financiar nerambursabil și 939.772.460 Euro – sprijin sub forma de imprumut).Printre cele mai relevante…

- Ministrul Dezvoltarii Cseke Attila a semnat, marti, 105 noi contracte de finantare prin componenta C10 – Fondul Local din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Contractele, in valoare totala de 146.919.256,20 lei, au fost incheiate intre autoritatile publice locale din 104 unitati…

- Primaria Cavnic: noi proiecte in valoare de 7.023.757,59 lei au fost aprobate! La nivelul autoritații locale sunt caștigate alte 4 proiecte in valoare de 63 milioane de lei. „Dragi cavnicari, doresc pe aceasta cale sa va anunț ca proiectul “ Reabilitare și Modernizare Școala Gimnaziala nr.2 str. Independenței…