- Boeing a inregistrat o creștere de șase ori mai mare a sesizarilor din partea angajaților sai care au ridicat probleme legate de siguranța produselor și serviciilor in primele doua luni ale anului.

- ANPC, recomandari de 1 Mai: REFUZATI produsele din carne tocata pentru care exista indoieli privind calitatea Directorul general al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, recomanda sa evitați produsele din carne tocata in cazul in care exista indoieli cu privire la…

- Un avion Boeing 737-800 operat de Southwest Airlines, cu destinația Houston, statul Texas, s-a intors duminica in siguranța la Aeroportul Internațional Denver, dupa ce un capac de motor s-a desprins și a lovit flapsul aripii, a anunțat Administrația Federala a Aviației americane, relateaza CNN și BBC,…

- Directorul general al Boeing, Dave Calhoun, va demisiona pana la sfarșitul anului, in cadrul unei ample schimbari la nivelul conducerii, provocata de problemele de siguranța ale constructorului de avioane, transmite Reuters. Scandalul a izbucnit in urma exploziei unui panou de ușa in timpul zborului…

- Directorul interimar al autoritatii europene de reglementare a aviatiei a avertizat ca agentia isi va suspenda aprobarea indirecta a productiei de avioane a Boeing daca masura va fi justificata, dar a declarat ca se simte asigurat ca grupul abordeaza cea mai recenta criza de siguranta a sa, transmite…

- Conducerea interimara a autoritații europene de reglementare a aviației a avertizat ca va suspenda aprobarea indirecta a producției de avioane a Boeing, daca se justifica acest lucru. Cu toate acestea, directorul a declarat pentru Reuters ca are incredere ca grupul Boeing abordeaza corespunzator cea…

- FAA a mai spus ca a gasit ”probleme de neconformitate in controlul procesului de productie al Boeing, manipularea si depozitarea pieselor si controlul produselor”. FAA nu a detaliat actiunile corective specifice pe care Boeing si Spirit trebuie sa le ia, dar a trimis companiilor un rezumat al constatarilor…

- Compania urma sa primeasca 57 de avioane Boeing MAX 8200 pana la sfarsitul lunii aprilie, dar o criza care se adanceste la Boeing, caruia i s-a interzis cresterea productiei de 737 MAX, inseamna ca va livra doar 40 de avioane inainte de sfarsitul lunii iunie, a spus Ryanair. Compania aeriana irlandeza,…