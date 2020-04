Boeing ucrainean doborât: Coronavirusul întârzie analizarea cutiilor negre Canada si alte tari au cerut Teheranului sa suspende descarcarea datelor din cutiile negre ale avionului ucrainean doborat de Iran, din cauza restrictiilor de calatorie impuse de noul coronavirus, a facut cunoscut duminica Ottawa, relateaza AFP. Iranul a contactat saptamana trecuta tarile implicate in ancheta pentru a le intreba cand vor putea trimite experti sa asiste la aceasta operatiune, a precizat Biroul pentru securitatea transporturilor al Canadei (BST) intr-un e-mail. Subliniind ca tarile implicate sunt "nerabdatoare ca datele din cutiile negre sa fie descarcate si analizate", presedinta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

