John Barnett, fost inginer de control al calitații la fabrica Boeing din Carolina de Sud, a declarat pentru BBC ca, in timp ce inspecta avioanele, a gasit butelii de oxigen defecte. Acesta a lucrat la uzina din North Charleston timp de 32 de ani și a iesit la pensie in martie 2017, dar se afla intr-un proces cu Boeing, susținand ca plangerile sale cu privire la problemele de calitate si pe care compania nu le-a vazut cu ochi buni, l-au impiedicat sa avanseze in cariera, scrie Romaniatv.net.

Concret, John Barnett a povestit la BBC ca in 2016 a constatat ca atunci cand mastile de oxigen…