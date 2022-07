Boeing şi-a redus estimările privind vânzările de avioane în următorii 20 de ani Constructorul american de avioane Boeing Co. si-a revizuit estimarile privind cererea de avioane comerciale in urmatoarele decenii, in conditiile in care perspectiva unei cresteri economice mondiale mai lente precum si incertitudinile cu privire la piata din Rusia afecteaza livrarile de avioane. Conform celor mai noi prognoze ale Boeing, publicate duminica in avanpremiera salonului aeronautic de la Farnborough, constructorii de avioane din intreaga lume vor livra 41.170 de noi avioane pana in 2041, iar 75% din aceste noi avioane vor fi de tip monoculoar. Cifra avansata de Boeing este mai mica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

