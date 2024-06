Stiri pe aceeasi tema

- Boeing investigheaza o noua problema de calitate la avionul sau 787 Dreamliner, dupa ce a descoperit ca sute de elemente de fixare au fost instalate incorect pe fuselajele unor aparate de zbor nelivrate, au spus doua persoane familiare cu problema, relateaza Reuters.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel, joi, pentru incetarea ostilitatilor de-a lungul liniei de demarcatie stabilite de Natiunile Unite intre Israel si Liban. El avertizeaza ca un conflict mai larg ar avea „consecinte devastatoare pentru regiune”, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Douasprezece persoane au fost ranite duminica, in timpul unor turbulente, la bordul unui avion Boeing 787-9 Dreamliner apartinand companiei Qatar Airways, care efectua un zbor de la Doha la Dublin, relateaza CNN, preluat de News.ro.

- Statele Unite ale Americii (SUA) au deschis o noua ancheta care vizeaza Boeing, care se confrunta cu probleme, dupa ce compania a declarat autoritaților de reglementare in domeniul siguranței aeriene ca este posibil sa nu fi inspectat in mod corespunzator avioanele sale 787 Dreamliner. Administrația…

- Dupa ce a ridicat o bancnota gasita pe jos, o femeie din Kentucky a fost lovita de un eveniment cu consecințe devastatoare. In loc de momentul fericit pe care l-ar fi presupus, aceasta acțiune aproape ca a costat-o viața, scrie Unilad.

- Sateliții scoși din uz și resturile spațiale care cad de pe orbita Pamantului ard de obicei fara a fi periculoși. Cu toate acestea, ceva neobișnuit se intampla cu sateliții lui Elon Musk.

- Progresele rusești vor accelera in absența unei acțiuni urgente americane. Factorii politici americani trebuie sa internalizeze realitatea ca amanarea sau oprirea asistenței militare americane va duce la caștiguri dramatice ale Rusiei in 2024 și in 2025 și, in cele din urma, la victoria Rusiei.

- O ampla analiza a think-tankului american Institutul pentru Studiul Razboiului arata cat de periculoasa ar fi o victorie a Rusiei in Ucraina pentru apararea granițelor NATO. Analiștii militari prezinta scenarii, susținute cu harți, pe care rușii le-ar putea urma daca ar cuceri Ucraina, dar și ce s-ar…