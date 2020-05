Boeing reia într-un ritm redus producţia avionului 737 MAX şi anunţă concedieri masive Boeing a reluat într-un ritm redus productia avionului de pasageri 737 MAX - cel mai bine vândut model - la fabrica sa din Renton, Washington, dupa ce oprise productia în ianuarie, în urma accidentelor în care au murit 347 de oameni, transmite Reuters, citata de Agerpres.



Începând din martie 2019, avioanele Boeing 737 MAX au interdictie de zbor la nivel mondial dupa doua catastrofe aeriene care au avut loc în decurs de cinci luni si în care a fost suspectata o functionare defectuoasa a sistemului automat de stabilizare în zbor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Boeing reia productia avionului 737 MAX, dar anunta concedieri masive din cauza efectelor pandemiei Boeing a reluat intr-un ritm redus productia avionului de pasageri 737 MAX - cel mai bine vandut model - la fabrica sa din Renton, Washington, dupa ce oprise productia in ianuarie, in urma accidentelor…

- Boeing va elimina peste 12.000 de locuri de munca din SUA, inclusiv prin concedierea fortata a 6.770 de lucratori americani, in cadrul restructurarii necesare din cauza impactului pandemiei de coronavirus, transmite News.ro.Cel mai mare constructor american de avioane a mai dezvaluit planuri pentru…

- Un membru al staff-ului vicepresedintelui american Mike Pence a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, transmite Reuters, conform Agerpres. Astfel, zborul cu care demnitarul urma sa ajunga, vineri, in statul Iowa a fost intarziat, iar unele dintre persoanele care urcasera la bordul avionului Air…

- Directorul general al Airbus i-a anuntat pe cei 135.000 de angajati ca ar putea urma concedieri masive si a avertizat ca este in joc supravietuirea grupului aeronautic european, daca nu se vor lua imediat masuri, in contextul impactului pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmit BBC si Reuters…

- Boeing a declarat ca va reporni producția avioanelor comerciale saptamana aceasta in Seattle , aducand aproape 27.000 de oameni inapoi la munca dupa ce operațiunile au fost suspendate din cauza Covid-19, informeaza One America News Network. Boeing, cel mai mare angajator privat al statului Washington,…

- Prețul unui baril de țiței Brent, de referința in Europa, a scazut sub 20 de dolari, cel mai redus nivel din 2001, dupa ce prețul petrolului american WTI a intrat de doua zile in teritoriu negativ, anunța Reuters, potrivit MEDIAFAX.Petrolul Brent cu livrarea in iunie este cotat la 18,10 dolari…

- Cotatia barilului de petrolul a scazut luni cu aproximativ 20%, ajungand la cel mai redus nivel din martie 1999, deoarece pandemia de coronavirus (Covid-19) a sporit incertitudinile privind piata globala si a redus cererea pentru combustibili, iar depozitele terestre au ajuns la limita, transmit…

- Boeing a anuntat luni ca va suspenda productia la fabrica sa de avioane cu doua punti din statul american Washington, ca masura temporara de combatere a epidemiei de coronavirus, transmite Reuters, potrivit news.ro.Dupa o masura similara anuntata de producatorul european de avioan Airbus,…