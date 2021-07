Boeing raportează din nou profit: plusul provine de la vânzările 737 MAX Boeing a anunțat miercuri primul sau profit trimestrial din aproape doi ani, in condițiile creșterii livrarilor de avioane 737 MAX și revenirii din sectorul de transport aerian, scrie Reuters, informeaza Mediafax. Compania se straduiește sa recupereze miliarde de dolari reprezentand vanzari pierdute in pandemie, sa depașeasca scandalul cauzat de cele doua prabușiri ale avoanelor 737 MAX soladte cu sute de victime și sa faca fața defectelor structurale ale avioanelor 797. Acțiunile Boeing au crescut cu 3,8% in tranzacționarea premarket dupa rezultatele obținute. Directorul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

