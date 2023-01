Boeing livrează ultimul său model 747. Marțea neagră pentru legendarul „jumbo jet” – VIDEO Boeing va livra, marți, ultimul dintre legendarele sale modele 747, avionul care a democratizat transportul aerian, a transportat președinți americani și care s-a distins intotdeauna prin „cocoașa” din partea din fața a fuselajului. Mii de actuali și foști angajați, clienți și furnizori ai constructorului de aeronave sunt așteptați sa asiste la predarea aeronavei, un […] The post Boeing livreaza ultimul sau model 747. Marțea neagra pentru legendarul „jumbo jet” - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

