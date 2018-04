Boeing isi spulbera principalul rival cu o noua comanda pentru 47 de avioane 787 Dreamliner

American Airlines a plasat o comanda pentru 47 de avioane 787 Boeing Dreamliner, destinate zborurilor pe distante lungi, o lovitura pentru ambitiile grupului aeronautic european Airbus de a-si extinde vanzarile de aeronave in SUA, transmit DPA si Bloomberg. Anul trecut, Airbus a depasit chiar in ultimele saptamani din 2017 Boeing, mentinandu-se pentru al cincilea an la rand ca lider pe numarul de comenzi.

0 0 0 0 0 0