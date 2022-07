Boeing ar putea fi nevoită să renunţe la producţia avionului 737 Max 10, din cauza problemelor de reglementare Boeing are un termen limita in decembrie pentru a obtine aprobarea pentru 737 MAX 10, cel mai mare membru al familiei de avioane cu o singura punte, care este cea mai bine vanduta. In caz contrar, trebuie sa indeplineasca noile cerinte de alerta in cabina de pilotaj, conform unei legi din 2020, cu exceptia cazului in care Congresul renunta la aceasta. Comentariile lui Calhoun ar putea pune mai multa presiune asupra Congresului. ”Daca treci prin lucrurile prin care am trecut, datoriile pe care le-am acumulat, capacitatea noastra de a raspunde sau dorinta de a vedea lucrurile chiar si printr-o lume… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

