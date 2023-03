Stiri pe aceeasi tema

- Compania naționala indiana, privatizata anul trecut, a comandat la Airbus și la Boeing 400 de avioane moyen-courrier și 70 long-courrier ”pentru a raspunde așteptatei creșteri a traficului aerian pe imensa piața indiana”.Valoarea tranzacției se ridica la peste 70 miliarde de dolari. Este, potrivit experților…

- Acordul, impartit in mod egal intre Airbus si Boeing, a fost anuntat pentru prima data de Reuters in decembrie si ar putea fi anuntat in sfarsit oficial in aceasta saptamana, au spus sursele. Air India a convenit sa achizitioneze 250 de avioane Airbus, impartite intre 210 A320neo, cu un singur culoar,…

- Compania cu sediul in Arlington, Virginia, a sporit ocuparea fortei de munca cu aproximativ 14.000 de lucratori in 2022, la 156.000, la 31 decembrie, in crestere de la aproximativ 142.000 in 2021. Boeing are aproximativ 136.000 de angajati in Statele Unite. Compania a recunoscut ca ”va scadea personalul…

- Companiile aeriene si producatorii de avioane au beneficiat de o redresare brusca a calatoriilor aeriene, una dintre cele mai afectate industrii de pandemia de Covid. Dar liderii Boeing au ezitat sa intensifice productia de avioane inainte de stabilizarea lantului de aprovizionare. Compania produce…

- Airbus, producatorul european de avioane, s-a retras dintr-un grup numit de guvernul Statelor Unite care analizeaza procesele de siguranta ale Boeing si modul in care acestea influenteaza cultura de siguranta a Boeing, dupa doua prabusiri ale unor aeronave 737 MAX in ultimii ani, care au ucis 346 de…

- Din comisia Administratiei Federale a Aviatiei (FAA), numita saptamana trecuta, fac parte, printre altii, lectorul MIT si inginerul aerospatial Javier de Luis, a carui sora a fost ucisa intr-un accident MAX, precum si experti de la NASA, FAA, sindicate, Southwest Airlines, American Airlines, United…

- Un fișier corupt este de vina pentru defecțiunea informatica care miercuri a blocat la sol toate zborurile din SUA. Un oficial guvernamental de rang inalt a declarat ca un fișier corupt a afectat atat sistemul informatic principal, cat și pe cel de rezerva folosit de Administrația Federala a Aviației,…

- Accidentul teribil s-a petrecut pe 31 decembrie pe aeroportul din Montgomery, statul american Alabama, relateaza Bild . Pe 31 decembrie, un Embraer 175 al companiei American Airlines a fost parcat pe aeroportul regional din Montgomery. Aparatul cu 12 locuri la clasa business și 64 la „economic” era…