Boeing a livrat 26 de avioane în ianuarie, datorită revenirii în serviciu a aeronavelor 737 MAX Livrarile de avioane MAX sunt considerate esentiale pentru redresarea financiara a Boeing in 2021, dupa scaderea puternica a cererii pentru avioanele de dimensiuni mari, care sunt mai profitabile, din cauza crizei coronavirusului. Boeing, care inregistreaza veniturile dupa ce expediaza avioanele, a anuntat ca luna trecuta a predat 21 de avioane 737 MAX, alaturi de un avion militar P8 si patru avioane de dimensiuni mari, altele decat 787 Dreamliner, din care nu a facut nicio livrare pentru a treia luna consecutiv. In luna decembrie, Boeing a livrat 39 de avioane, dar in ianuarie anul trecut numai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

