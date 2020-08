Boeing a ales un alt nume pentru modelul 737 Max Boeing renunța discret la denumirea 737 Max a avionului sau care a fost implicat in doua catastrofe aeriene soldate cu moartea a aproape 350 de oameni, transmite stirileprotv.ro. O comanda facuta de o companie poloneza releva faptul ca Boeing a inceput sa renunțe la denumirea Max a ultimelor sale avioane model 737, care devin acum 737-8, scrie The Guardian. Noul nume a fost folosit pina acum doar Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

