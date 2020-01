Boeing 777X, cel mai mare avion comercial cu doua motoare din lume, a efectuat primul zbor (Video)

Stiri pe aceeasi tema

- Boeing 777X a efectuat, sambata, cu succes primul sau zbor. Cel mai mare avion de pasageri cu doua motoare din lume a stat in aer patru ore.Compania Boeing a anunțat, sambata, efectuarea cu succes a primului zbor a imensului 777X, avion cu care compania din Statele Unite incearca sa treaca peste criza…

- Documente ale Boeing analizate de o comisie a Congresului amercan par sa indice o imagine ”foarte ingrijoratoare” a comentariilor din partea angajatilor producatorului de avioane referitoare la avioanele 737 MAX, care in prezent sunt consemnate la sol in urma a doua prabusiri fatale, a declarat un…

- Grupul aeronautic american Boeing Co a decis sa suspende din ianuarie productia celui mai bine vandut model, 737 MAX, din cauza repercursiunilor, transmit Reuters si BBC. Dupa publicarea informatiei, actiunile rivalei Airbus au urcat cu 1,6%, in timp ce titlurile companiei franceze Safran,…

- Constructorul aeronautic american Boeing Co va analiza daca sa opreasca sau sa reduca productia de avioane 737 MAX, dupa ce saptamana trecuta Administratia Federala pentru Aviatie (FAA) a anuntat ca nu va aproba reluarea zborurilor avioanelor 737 MAX inainte de 2020, a declarat duminica pentru Reuters…

- Wizz Air se extinde in afara Europei. Operatorul low-cost infiinteaza Wizz Air Abu Dhabi Operatorul aerian Wizz Air a ajuns la un acord de principiu pentru infiintarea Wizz Air Abu Dhabi, in Emiratele Arabe Unite (EAU), in parteneriat cu Abu Dhabi Development Holding Company PJSC (ADDH), a anuntat compania.…

- Gigantul aerian Emirates a anuntat luni ca a plasat o comanda ferma pentru 50 de avioane Airbus A350, la un pret de catalog de 16 miliarde de euro, transmit Reuters si Bloomberg, relateaza Agerpres.