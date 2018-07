Stiri pe aceeasi tema

- Avionul prabusit in Cuba: 113 persoane au murit, potrivit unui nou bilant oficial anuntat de autoritatile cubaneze. Printre persoanele care si-au pierdut viata se numara si 20 de preoti ai unei biserici evanghelice. Investigatorii au reusit sa recupereze una din cutiile negre, cu ajutorul careia spera…

- In Cuba a fost decretat doliu national in memoria victimelor accidentului aviatic de ieri, transmite AFP. Aparatul, un Boeing 737 – 200 produs in 1979, s-a prabusit la scurt timp de la decolarea de pe aeroportul din Havana. La bordul avionului, operat de o companie aeriana cubaneza, se aflau 110 persoane;…

- Peste 100 de persoane si-au pierdut viata, in urma prabusirii unui avion de pasageri Boeing 737, vineri, in Cuba, iar trei supravietuitori se afla in stare grava in spital, dupa ce au fost scosi din epava avionului, au comunicat oficiali cubanezi si presa de stat. Aeronava, care efectua un zbor intern…

- Conform unor surse citate de presa cubaneza, avionul apartine companiei Damojh si urma sa efectueze o cursa pe ruta Havana - Holguin. Potrivit postului Radio Havana Cuba, aeronava s-a prabusit in apropierea unei autostrazi, in zona Boyeros, la periferia capitalei Cubei. O suta treisprezece pasageri…

- Un avion cu 104 de oameni la bord s-a prabușit, vineri, la scurt timp dupa decolare de pe aeroportul Jose Marti din Cuba. Incidentul s-a produs in Cuba, televiziunea de stat anunțand ca un Boeing 737 s-a...

- Un avion de pasageri de tip Boeing 737 s-a prabusit vineri la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul din Havana, anunta surse din cadrul serviciilor de interventie. Avionul s-a prabusit la doar cateva minute dupa decolarea de pe Aeroportul international Jose Marti din Havana. Conform unor surse…

- Un avion Boeing 737 cu 107 pasageri la bord s-a prabusit la scurt timp de la decolarea de pe Aeroportul International Jose Marti din capitala cubaneza Havana. Aeronava apartine unei companii cubaneze si s-a prabusit langa Havana, la ora locala 12.30.

- Un avion cu 107 pasageri la bord s-a prabușit la scurt timp dupa decolare. Incidentul s-a produs in Cuba, televiziunea de stat anunțand ca un Boeing 737 s-a prabușit dupa ce a decolat de pe aeroportul Jose Marti din Havana. In curs de actualizare.