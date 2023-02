Bodytalk – exploreaza chimia trupurilor pe ringul de dans cu noul single semnat Tensnake si Ninetails Cea mai recenta lansare de la Tensnake și Ninetails, Bodytalk, te va face sa dansezi pana dimineața. Explorand chimia incontestabila a unei perechi pe ringul de dans, piesa surprinde prin acordurile molipsitoare de chitara. Versurile melodiei spun povestea unei conexiuni create prin intermediul muzicii și mișcarilor trupului, indemnand dansatorii sa se uneasca intr-un schimb simbiotic de energie. Chimia dintre cei doi oameni este palpabila, deoarece se mișca in perfecta armonie, corpurile lor comunicand un limbaj comun al dorinței și pasiunii. „Bodytalk” celebreaza puterea muzicii de a aduce… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica a semnat un contract cu Onni Tiihonen, ințelegerea fiind pana in vara, cu posibilitate de prelungire pentru inca un an. El a și deschis scorul in primul meci al anului, sambata, la 4-0 cu Timișul Șag, marcand in minutul 16. Finlandezul Onni Tiihonen s-a nascut la 6 iunie, 2000, la Vantaa,…

- Primarul Lipovei, Florin Pera a anunțat ca astazi a fost semnat contractul pentru reabilitarea Gradiniței de pe str. Matei Corvin. Lucrarile vor fi demarate inainte de finalul acestei luni. „Este un proiect derulat pe fonduri europene, prin POR, in valoare totala de 5.374.051,12 lei, care odata finalizat…

- VIDEO. Eminescu, unul dintre cei mai mari textieri ai muzicii romanești. Milioane de romani au cantat versurile marelui poet Geniul poeziei romanești nascut la Botoșani, Mihai Eminescu, este unul dintre cei mai mari textieri ai muzicii romanești, sau cel puțin aceasta este parerea specialiștilor. “Nu…

- In cursul zilei de ieri, 13 ianuarie 2023, a fost semnat Proiectul ,„Reformare și digitalizare la nivelul orașului Teiuș”. Acest proiect va fi finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliența și va avea o valoare de 265.000 de euro. Banii vor fi utilizați pentru dezvoltarea orașului, creșterea…

- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Covasna a incheiat contracte de finanțare a lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale cu 19 unitați administrativ-teritoriale (UAT) din cele 30 eligibile. Suma totala alocata pentru inscrierea proprietaților din județul…

- CSM Bucuresti a anuntat, vineri, ca a obtinut serviciile handbalistei daneze Trine Ostergaard Jensen, vicecampioana europeana, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a semnat 175 de noi contracte finantate prin componenta C10 - Fondul Local din Planul National de Redresare si Rezilienta.

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, a anuntat ca a fost semnat cel mai mare contract de finantare din ultimii 30 de ani pentru construirea metrou lui din Cluj-Napoca. Lucrarile la primele 9 statii si depoul au termen de finalizare in luna august a anului 2026. „Cel mai mare contract de finantare…