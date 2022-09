Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Ursu, interlopul acuzat ca a plasat pe piața valuta falsa, scoasa la imprimanta, a fugit de acasa, dupa ce propria nevasta l-a dat pe mana poliției, fiindca a incalcat ordinul de protecție.

- Mai multi conducatori auto au fost depistati in trafic de politisti conducand fie sub influenta substantelor interzise sau a bauturilor alcoolice, fie fara a detine permis de conducere. Potrivit IPj Constanta, la data de 17 august a.c., in jurul orei 18.00, politisti din cadrul Politiei orasului Cernavoda…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Cluj, au efectuat joi 4 percheziții domiciliare, in județele Cluj și Mureș, la locuințele unor persoane banuite de proxenetism și efectuarea de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea…

- Intre doi barbați din Targu Neamț a izbucnit un scandal spontan, miercuri, in timp ce se aflau in aceeași mașinp in mașina. Cei doi s-au lovit cu cuțite, iar unul dintre ei a murit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Cinci barbati din orasul Stefanesti, suspectati ca au comis furturi din societati comerciale in cinci judete, au fost blocati in trafic pe DN 7 si imobilizati de politisti, ulterior fiind arestati preventiv, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Trei tineri cu varste cuprinse intre 22 si 28 de ani au fost retinuti pentru 24 de ore, urmand a fi prezentati instantei de judecata, cu propunere de arestare preventiva, in urma a zece perchezitii domiciliare efectuate intr-un dosar de trafic de substante cu efect psihoactiv, potrivit Agerpres.…

- Un tanar din Municipiul Blaj a fost condamnat penal pentru detinere de droguri de risc pentru consum porpriu si conducerea unui vehicul sub influenta drogurilor. De asemenea, a fost inclus intr-un program integrat de asistenta. Hotararea a fost pronuntata pe data de 27 iunie 2022, la Tribunalul Alba.…

- Un barbat de 33 de ani din Apahida este acuzat de mai multe infractiuni comise in trafic, printre acestea fiind semnalate daune ale unei mașini cu un obiect contondent. Polițiștii clujeni au deschis un dosar penal.