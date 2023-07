“Emigram la mare” este noul single al trupei Body&Soul si a fost lansat chiar in buza verii, in luna iulie. Melodia va sta la plaja cu voi, pe tot litoralul romanesc.Se consuma cu bere rece și fete frumoase Baietii care au facut ravagii in trecut cu piese gen „Super femei” si ” Ne-au topit caldurile” au revenit cu o surpriza exceptionala de vara. Trupa Body & Soul, caci despre ei este vorba, au lansat zilele trecute pe canalul oficial al formatiei (Body & Soul Romania pe Youtube ), piesa „Emigram la mare”, dupa o pauza de ceva timp. In iulie 2000, grupul lanseaza album, numit „Super”. Succesul…