Body Like, piesa care prelungeste vara. Morgan Page, HARBER si Sid Tipton, echipa de GRAMMY pentru o piesa

- Chiar daca zilele de vara au trecut, muzica menține energia buna a zilelor toride și cu siguranța, noua piesa a Antoniei „Ibiza” suna ca imnul perfect pentru o petrecere cu multa distracție.

- Armin van Buuren a lansat vineri, 9 septembrie, „Computers Take Over The World”, o piesa inedita, care este ca o calatorie in viitor, intr-o lumea creata de Isaac Asimov. Pentru aceasta piesa, Armin van Buuren a facut echipa cu unul dintre cei mai populari roboți, Siri. Vocea lui Siri, alaturi de ritmurile…

- Doechii și SZA lanseaza mult așteptatul videoclip pentru „Persuasive”. Regizat de Sara Lacombe, colaborarea pregatita pentru club a celor doua puteri feminine de la Top Dawg Entertainment face ca melodia și videoclipul sa se completeze perfect. Piesa este prezenta pe apreciatul EP al lui Doechii – she…

- Roxen revine cu single-ul „Fool”, o piesa puternica și plina de energie care se va auzi in playlist-urile celor aproape 1 milion de fani de pe Spotify. Artista iși pastreaza atitudinea sincera caracteristica muzicii sale, unul din motivele pentru care e iubita atat de publicul din Romania, cat și de…

- Eros Ramazzotti lanseaza impreuna cu Alejandro Sanz piesa „Sono”. Cu doar cateva saptamani inainte de prima intalnire, EROS RAMAZZOTTI este pregatit sa lanseze noul sau single „SONO” cu ALEJANDRO SANZ. Cea de-a doua piesa de pe albumul BATTITO INFINITO, care urmeaza sa fie lansat pe 16 septembrie. Asta…

- Lamont Dozier, unul dintre cei mai importanti cantautori si producatori de muzica soul, care a colaborat cu The Supremes, Marvin Gaye si The Isley Brothers, a incetat din viata la varsta de 81 de ani, a anuntat marti fiul sau, informeaza AFP. "Odihneste-te in pace, tata!", a scris pe Instagram fiul…

- H.E.R. a lansat piesa “Dance To The Music”. Noua melodie este o noua interpretare plina de bucurie a imnului din 1967 al lui Sly și The Family Stone, „Dance To The Music”, produs de producatorul anului Grammy 2022, Jack Antonoff. Cu vocea inconfundabila R&B a lui H.E.R., combinata cu linii de bas funky,…