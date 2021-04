DNA a anuntat joi ca solicita din nou ridicarea imunitatii penale in cazul senatorului PSD Florian Bodog. Senatorul este acuzat de abuz in serviciu, fals intelectual si fals in inscrisuri. El si-a angajat o consiliera, pe cand era ministru, care a primit salariu fara sa fi venit o zi la munca timp de 12 luni. Se schimba DIN NOU regulile in MAGAZINE. Ce trebuie sa știe romanii „In perioada februarie 2017 – ianuarie 2018, demnitarul (care in prezent nu mai ocupa functia de ministru), desi cunostea ca persoana angajata in functia de consilier personal nu s-a prezentat la serviciu si nu a prestat…