Stiri pe aceeasi tema

- Acest lucru ar fi posibil prin apeluri audio si video, insa pentru a putea fi pus in practica este nevoie de modificarea Contractului cadru si a pachetelor de servicii medicale. Reprezentantii FNPMF spun ca solicitarea a mai fost trimisa si acceptata de Ministerul Sanatatii si transmisa catre CNAS pe…

- „Noi suntem spital de suport III, practic suntem in linia a III-a. Sa speram ca nu o sa fie nevoie sa intervenim și noi. Nu am stat nepasatori și ne-am pregatit cu tot ce trebuie și aici vorbim de medicamente, materiale sanitare. problema este ca furnizorii noștri in marea majoritate dau negație, invocand…

- Senatorul PSD Florian Bodog a cerut, miercuri, Guvernului interimar sa emita de urgenta o hotarare prin care sa asigure conditiile optime pentru personalul medico-sanitar si auxiliar-sanitar din cadrul tuturor unitatilor spitalicesti implicate in acordarea serviciilor medicale generate de coronavirus.…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a depus în Parlament un proiect de lege care ar putea da guvernelor interimare posibilitatea de a emite ordonante de urgenta, în anumite situatii, potrivit Mediafax. Initiatorul proiectului susține ca aceasta masura este necesara, deoarece nu se poate…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a depus in Parlament un proiect de lege care ar putea da guvernelor interimare posibilitatea de a emite ordonante de urgenta, in anumite situatii. Initiatorul proiectului susține ...

- Sorina Pintea a cerut sa fie dusa de urgența la spital. Fostul ministru al Sanatații dorește sa fie tratata in mod corespunzator. Medicii au fost chemati de urgenta, duminica, la arestul central din Capitala, dupa ce Sorina Pintea a anuntat ca se simte rau. Acesta a primit ingrijiri medicale, dar nu…

- Sistemul cardurilor de sanatate nu funcționeaza, vineri dimineața, iar medicii de familie nu pot prescrie tratamente pacienților.Citește și: Victor Ponta poveste TERIFIANTA cu mama lui, din spitalele romanești: M-au sunat la ora 11 noaptea Sistemul cardurilor de sanatate a picat, din…

- Mesaj emoționant transmis de Sorina Pintea, fost ministru al Sanatații. Intoarsa in funcția de manager al Spitalului Județean de Urgența„Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, Sorina Pintea iși petrece sarbatorile de iarna acasa, alaturi de familie. „Ne apropiem cu pași repezi de cea mai sfanta noapte din…