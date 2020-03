Stiri pe aceeasi tema

- Membrii celor doua comisii de specialitate au admis noul mandat cu 22 de voturi pentru, niciun vot impotriva si 11 abtineri. Lucian Bode a venit cu vești bune la audieri.Primele cinci termoscannere destinate aeroporturilor, utilizate la depistarea simptomelor noului coronavirus, vor sosi in Romania…

- Primele cinci termoscannere destinate aeroporturilor, utilizate la depistarea simptomelor noului coronavirus, vor sosi in Romania pana la finele acestei saptamani, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, in cadrul audierilor din comisiile…

- Voi lamuri astazi, sper pentru totdeauna, ce-i cu gandacul, ce-i cu plopul, cu pestii si cu alte lucruri care stau in calea realizarii acestor obiective de infrastructura, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, la…

- Suntem determinati sa respectam conditiile Memorandumului pentru combaterea riscurilor de securitate cibernetica generate de furnizorii 5G si vom colabora cu toate institutiile, cu mediul privat si cu societatea civila, pentru a asigura succesul licitatiei pentru spectrele 5G, a declarat, miercuri,…

- Romania, impreuna cu alte opt state membre, a reusit sa construiasca o masa critica la Bruxelles si sa se opuna intrarii in vigoare a pachetului Mobilitate 1, in conditiile in care, daca acest lucru se va intampla asa cum este preconizat, din iulie 2020, industria transportului de marfa in Romania…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a sustinut, la Bruxelles, ca forma actuala a Pachetului Mobilitate 1 este inacceptabila pentru Romania si a atras atentia ca impactul acestuia in sectorul transporturilor este ingrijorator, in conditiile in care problema legata…