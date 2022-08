Bodea forțează desemnarea candidatului la Primărie în USR Candidatul USR la Primaria Iasi va fi desemnat de organizatia municipala a partidului. Senatorul USR Marius Bodea a declarat ieri ca, dupa desemnarea de catre organizatia Iasi, candidatul va fi validat printr-o decizie a biroului local, fara sa fi implicat biroul judetean de conducere a filialei. „Mi-as dori ca, pana la sfarsitul acestui an, sa parcurgem etapele desemnarii candidatului pentru ca este nevoie de toti care sunt implicati si au dorinta de a candida, ulterior desemnarii sa ne gasim in aceeasi echipa si sa ne vedem de treaba", a declarat ieri Bodea, el fiind unul dintre candidati,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

