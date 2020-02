Bodea confirmă că Mihai Chirica va candida din partea PNL: Mă mâhneşte profund "Este o decizie care ma mahneste profund. Mi-as fi dorit ca decizia sa fie explicata asumat de catre colegii mei inca din momentul in care a incoltit aceasta idee. Impreuna cu colegii mei, cei care cred in continuare ca Iasul merita mai mult, vom stabili ce trebuie facut mai departe, dar va asigur ca nu voi fi adeptul unor rafuieli publice care sa genereze un prejudiciu partidului de care apartin de 22 de ani. (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Voi anunta daca voi candida independent sau pe liste. Suntem o provincie caralegiana, in momentul de fata, nu ne gasim nici candidatii. Una peste alta, va trebui sa iau si eu o cale pe care sa merg. Ea poate fi definita, trasata de niste principii. Principalul principiu este conlucrarea cu Iasul si…

- "Intrucat informatiile privind intentia PNL Iasi de a-l sustine pe actualul primar Mihai Chirica pentru un nou mandat la alegerile locale din acest an se inmultesc pe zi ce trece, solicit PNL Iasi sa-si clarifice cat mai rapid pozitia oficiala in legatura cu acest subiect. Confuzia si incertitudinea…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica i-a indemnat, vineri, pe presedintele Klaus Iohannis si pe premierul Ludovic Orban sa se implice in procesul de modernizare a tarii, subliniind ca "Romania are sansa de a recupera timpul risipit in cei 30 de ani de postcomunism". "Este, cred, pentru prima…

- „Dragi romani, dragi ieseni! In primul rand, vreau sa va multumesc ca va aflati intr-un numar atat de mare in aceasta piata simbol a natiunii romane! 24 ianuarie este ziua in care s-a nascut Romania, iar Iasul este orasul binecuvantat in care s-a zamislit ideea unui stat modern! De asemenea, vreau sa…

- ”Incepem sa avem certitudini. Prima certitudine este Mircea Rednic. A doua certitudine este ca Adrian Ambrosie nu va mai fi incepand de la 1 februarie președinte executiv, locul acestuia va fi luat de catre Ciprian Paraschiv. Sunt doua lucruri care relanseaza viața fotbalistica a orașului nostru. A…

- Mihai Chirica a avut o reactie vehementa dupa dezvaluirea „Adevarul” referitoare la proiectul prin care unchiul sau, dar si alte persoane controversate in Iasi, urmeaza a deveni cetateni de onoare ai orasului.

- Cinematograful Victoria, redenumit in Sala Unirii, a gazduit seara trecuta primul spectacol dupa renovarea inceputa de catre Ateneul National din Iasi, in aceasta dimineta avand loc primul spectacol oficial, Harap Alb, un spectacol pentru copii care se joaca cu casa inchisa. In cursul zilei de ieri,…

- Indiferent de cum a votat fiecare dintre noi, de acum nu mai suntem imparțiți pe partide, nu mai suntem divizați de orgolii, nu mai acceptam lupte fratricide. De astazi, suntem toți ieșeni, suntem toți romani! Felicitari, domnule președintele Klaus Iohannis, pentru caștigarea alegerilor! Dupa bucuria…