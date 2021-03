Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne Lucian Bode a anuntat luni dimineata ca va propune modificarea legii 55/2020 privind prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, astfel incat sa poata fi suspendata activitatea unui agent economic sanctionat o data sau de mai multe ori.

- Sub coordonarea Instituției Prefectului, au continuat, in sistem integrat, acțiunile de verificare cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, in scopul prevenirii raspandirii virusului Covid 19. In ultimele 24 de ore, la activitațile desfașurate au participat 174 de polițiști…