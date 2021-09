Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat duminica in localitatea Ocolis, din judetul Alba, ca au fost transmise mai multe mesaje RO-Alert si in urma apelurilor la numarul de urgenta 112 in foarte scurt timp zeci de pompieri, jandarmi si politisti au reusit sa ajunga in zona, ocolind viitura,…

- Academia de Poliție și-a luat la revedere de la absolvenții promoției 2021! Noii ofițeri de poliție au depus juramantul de credința fața de țara in fața unor oaspeți de seama: Preasfintitul Parinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor, Arhim. Ciprian Gradinaru de la Paraclisului…

- Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Lucian Bode, a declarat ca, pentru prima data pe un aeroport din Romania, la Sibiu, persoanele cu COVID-19 care circula pe Aeroportul International vor putea fi depistate pana la 1 august, de caini politisti, special antrenati la scoala MAI din oras. „Este un lucru…

- Comisarul-sef Christian Ciocan a facut primele declaratii, dupa ce ministrul de Interne, Lucian Bode, a decis sa-l demita ca urmare a unui scandal izbucnit intr-o sectie de Politie. El spune ca este „atributul demnitarului sa imputerniceasca pe functie si sa intrerupa imputernicirea in orice moment”.…

- Reprezentanții Sindicatului Europol il acuza pe comisarul șef Christian Ciocan, director imputernicit al Unitații de Politici Publice din MAI, ca a incalcat legea prin șapte fapte. Potrivit sindicaliștilor, Ciocan i-a amenințat și a incercat sa-i intimideze pe agenții de Poliție. Ministrul Afacerilor…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a solicitat miercuri efectuarea de verificari in legatura cu imaginile aparute in spatiul public in care comisarul-sef Christian Ciocan, director in MAI, ar fi facut scandal intr-o sectie de politie, fiind nemultumit ca agentii i-au suspendat permisul pentru…

- Ministrul Afacerilor Interne. Lucian Bode, a declarat vineri, in statiunea Mamaia, referitor la cazul de coruptie cu implicarea sefului Politiei de Frontiera Mehedinti, ca niciodata nu va fi de acord sa se puna semnul egal intre 129.000 de angajati ai MAI si cateva uscaturi de pe la Permise, Pasapoarte,…

- In contextul evenimentelor organizate in ziua de 30 iunie 2021, pentru comemorarea victimelor Pogromului de la Iași, din anul 1941, Ministrul Afacerilor Interne, domnul Lucian Bode, transmite urmatorul mesaj: “Regret enorm implicarea autoritaților polițienești in derularea evenimentelor tragice din…