- Florin Roman afirma ca decizia destituirii lui Laurentiu Cazan de la conducerea IJJ Prahova a fost luata la finele anului trecut de ministrul de Interne, Lucian Bode, si premierul Florin Citu, insa nu a fost facuta publica din ratiuni ce tin de regulile din MAI. „Am inteles ca domnul Ciolos... Articolul…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a transmis un mesaj de final de an, in care spune ca 2020 a fost un an in care „am fost puși in fața unor provocari fara precedent și care ne-a forțat sa fim mai uniți și mai buni”. ”Peste cateva ore incheiem anul 2020, un an in care am fost pusi in fata unor provocari…

- Informații de ultima ora! Ar urma sa se plateasca polițe in Ministerul de Interne! A ieșit la iveala numele primului greu pe care noul șef MAI, Lucian Bode, ar urma sa-l „execute”. Conform unor surse bine informate, ministrul Lucian Bode ar urma sa-l „decapiteze” chiar pe... Citește AICI cine…

- Klaus Iohannis considera ca Romania se afla pentru un platou in ceea ce priveste numarul de imbolnaviri cu SARS-CoV-2, ceea ce reprezinta „motiv pentru un optimism moderat”. Presedintele a subliniat, in conferinta de presa sustinuta vineri la Palatul Cotroceni, ca viitoarea campanie de vacinare reprezinta…

- Cristian Nistor, candidat social-democrat pentru Camera Deputaților, inginer, cu o experiența de peste 20 de ani ca manager de proiect și 10 ani in realizarea de programe europene și in atragerea de fonduri structurale pentru comunitați locale a anunțat astazi ca PSD vine la guvernare cu o noua viziune…

- Portul Galați va fi modernizat cu fonduri europene, iar navele vor acosta la cheu indiferent de nivelul Dunarii. Investiția va fi de peste 25 de milioane de lei, in baza unui contract semnat miercuri de autoritațile locale și de reprezentanții Guvernului, anunța MEDIAFAX. Autoritațile doresc…

- Primul proiect propus de noua administrație locala il constituie achiziționarea a 4267 de tablete pentru elevi și pachete cuprinzand laptop, proiector, camera web, router wireless și tabla interactiva pentru 734 de clase din municipiul Bacau. ... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.