- Voi lamuri astazi, sper pentru totdeauna, ce-i cu gandacul, ce-i cu plopul, cu pestii si cu alte lucruri care stau in calea realizarii acestor obiective de infrastructura, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, la…

- Curtea de Conturi a Romaniei a efectuat, in anul 2018, o actiune de audit si la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR SA, administratorul autostrazilor si drumurilor nationale concesionate, avand drepturile, obligatiile si raspunderile ce ii revin in aceasta calitate, potrivit…

- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor anunta ca începând de marti, pe site-ul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pot fi accesate hartile interactive care prezinta situatia drumurilor nationale si sectoarele cu risc de înzapezire.…

- Noul ministru al Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat la scurt timp dupa instalare ca va reorganiza structura de conducere a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR),adica va reduce numarul de directori, ceea ce s-a și...

- Consiliul de Administrație de la Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), adica Septimiu Buzașu - președinte, Ionuț Laurențiu Masala, Gabriella Ștefania Ferencz, Mihaela Mocanu și Fabian Tirca, vor lua in sedinta de saptamana viitoare o decizie suprinzatoare si extrem de...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a cheltuit in 2019 aproape 1 miliard de euro pentru proiectele de infrastructura. Anul acesta au fost deschiși circulației rutiere doar 43 de kilometri, respectiv Loturile 3 si 4 ale Autostrazii A1 Lugoj -Deva, arata Ziarul Financiar.…

- Patruzeci și trei de kilometri de autostrada in douasprezece luni. Atat s-au putut deschide anul acesta. Asta deși, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a cheltuit in acest an peste un miliard de euro. Cu toate acestea a dat spre folosința doar loturile 3 si 4 ale autostrazii…

- CNAIR va inaugura, luni, 21,1 kilometri din lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva, portiunea dintre Ilia si Holdea, a anuntat ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. "Incepand de astazi, in Romania, sunt dati in operare 857,5 kilometri de autostrada si drum national in…