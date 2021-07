Stiri pe aceeasi tema

- DNA efectueaza 16 percheziții, miercuri dimineața, la mai multe locații din Capitala, printre care și la sediul Sindicatului Liber din Metrou, dar și la reședința președintelui Ion Radoi. DNA a transmis: “Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate…

- Mihai Tudose, europarlamentar PSD, comenteaza acid revocarea ministrului de Finanțe, “unul dintre extrem de puținii meseriași decenți din actualul guvern” și spune ca vestea proasta nu e asta, ci ca premierul Florin Cițu va fi din nou la carma Finanțelor. “Ziua polonicelor adanci sau noaptea cuțitelor…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a dispus incetarea imputernicirii lui Christian Ciocan din funcția de director al Unitații de Politici Publice a MAI, dupa scandalul in care a fost implicat ofițerul de poliție. „In continuare, comisarul-șef de poliție Ciocan Christian iși va desfașura activitatea…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea a inaugurat azi la Tulnici, in prezenta ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, si a seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, un nou punct de lucru ISU. La eveniment au participat secretarul de stat de la MAI Irina Alexe,…

- Avand in vedere precizarile Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane din 25.05.2011, o parte a locurilor scoase la concurs de catre institutiile militare de invatamant ale M.A.I. se realoca dupa cum urmeaza: - &nbs...

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, afirma ca la nivelul Jandarmeriei Romane, al Politiei Romane si al Politiei de Frontiera au fost facute, in primele patru luni ale acestui an, 250 de imputerniciri pe diverse functii de conducere, el criticand, din nou aceasta practica. Bode anunta ca sustine…

- Chestorul de politie Benone-Marian Matei a fost numit in functia de inspector general al Inspectoratului General al Politiei Romane, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu. Acesta are rang de secretar de stat. Decizia a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial. Ministrul Afacerilor Interne,…