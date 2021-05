Bode versus Bode. Prosteala pentru proști Ministrul de Interne, Lucian Bode, a condamnat cu manie proletara fenomenul imputernicirilor pe funcție, deși chiar el, cu manuța lui, le-a semnat. Dupa ce a șters cu el insuși pe jos, ministrul Bode l-a insarcinat pe noul șef al Poliției Romane sa incropeasca o noua legislație pentru participarea la concursuri, ințepenindu-și, astfel, pe funcții sutele […] The post Bode versus Bode. Prosteala pentru proști first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat, marți, ca premierul Florin Citu va numi in curand un sef al Politiei Romane, dupa care la nivelul ministerului va fi demarat un amplu proces de reforma, care va include si organizarea de concursuri pe posturi. Lucian Bode a precizat ca in primele patru luni…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, ca nu este corect sa fie pus semnul egal intre tragedia de la Pitesti si restul actiunilor desfasurate de Politia Romana, subliniind ca raspunderea este individuala. „Raspunderea este individuala. Nu este corect sa punem semnul egal intre tragedia…

- Inca un barbat dintre cei care au fost torturați de polițiștii de la Secția 16 pe un camp de la marginea Capitalei a fost gasit mort. Decesul acestuia este cu atat mai suspect cu cat, in urma cu aproximativ trei saptamani, și celalalt tanar implicat in cazul de tortura a murit, din cauze aparent naturale.…

- Lucian Bode, ministrul de interne, a facut luni, 8 martie, declarații despre cazul celor trei polițiști de la Secția 16 din București, arestați preventiv , saptamana trecuta, in dosarul in care sunt acuzați ca au sechestrat și torturat doi barbați care le-au atras atenția ca nu poarta masca de protecție.…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat joi la Antena 3 ca poliția locala ar putea sa iasa de sub coordonarea Poliției Romane pe 12 martie. „Am propus, suntem in evaluare, pe 12 martie in baza unei hotarari CNSU vom decide prin HG daca politia locala se intoarce la nivel local asa cum…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, anunța, joi, ca va fi stabilit un calendar al concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de șefi ai inspectoratelor județene de poliție, dar și pentru cea de șef al Poliției Romane, deoarece „instituția imputernicitului” este „o mare pacoste”. Intrebat cand…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a afirmat, miercuri, la prezentarea bilantului activitatii Politiei Romane pentru anul 2020, ca vor fi organizate concursuri pentru ocuparea functiilor de conducere "astfel incat sa fie asigurate continuitatea si stabilitatea deciziilor". "In mandatul meu functiile…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat, miercuri, la prezentarea bilantului activitatii Politiei Romane pentru anul 2020, ca vor fi organizate concursuri pentru ocuparea functiilor de conducere „astfel incat sa fie asigurate continuitatea si stabilitatea deciziilor". „In mandatul meu functiile…