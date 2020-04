Un tronson de autostrada de 20 kilometri aduce anual la bugetul de stat aproximativ 40 de milioane de euro, sustine ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, care da asigurari ca nu se vor taia in viitor bani de la investitiile in infrastructura, care vor ajuta la repornirea economiei, dupa ce criza sanitara se va incheia.



"Nu vom taia bani de la investitii pentru ca, odata ce aloci fonduri suplimentare pentru investitii, investitiile creeaza locuri de munca, genereaza o dezvoltare pe orizontala, investitiile in infrastructura aduc alte sectoare economice…