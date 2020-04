Stiri pe aceeasi tema

- Romania va propune, saptamana viitoare, la Consiliul extraordinar al ministrilor Transporturilor din Uniunea Europeana (UE), elaborarea unui set de recomandari in ceea ce priveste modul de desfasurare a transporturilor dupa ridicarea starii de urgenta, a declarat, vineri, ministrul Transporturilor,…

- Pe durata starii de urgenta, Guvernul stabileste masuri speciale de sprijin al angajatorilor si protectie a angajatilor si familiilor acestora si se mentine valabilitatea contractelor colective de munca si a acordurilor colective, se arata in decretul privind prelungirea starii de urgenta cu inca 30…

- Sectorul transporturilor este grav afectat de diverse masuri nationale de limitare a pandemiei de coronavirus. Ministrii transporturilor din UE, impreuna cu Comisia Europeana, au convenit sa colaboreze indeaproape pentru a reduce la minimum perturbarile traficului, in special pentru transportul de marfa…

- Economia Romaniei va avea nevoie, daca ultimele estimari privind cresterea economica in Uniunea Europeana se adeveresc, de un pachet substantial de resurse financiare, de cel putin 1% din PIB, potrivit ministrului Finantelor, Florin Citu."Daca estimarile facute in aceste zile pentru cresterea…

- Ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode, a declarat luni ca din cele 64 de metrouri disponibile in Bucuresti 63 se afla in circulatie. "Noi, imediat ce a aparut o intensificare a masurilor dispuse de Comitetul national pentru situatii de urgenta, am luat masuri privind dezinfectia…

- La cateva minute dupa miezul noptii, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, au avut loc declaratii de presa sustinute de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sanatatii, Victor Costache si de ministrul Transporturilor, Lucian Bode, si secretarul de statin MAI Raed Arafat. "Comitetul…

- Potrivit informațiilor prezentate in ședința C.J.S.U – Hunedoara din data de 24 februarie 2020, locuitorii județului au la dispoziție doua numerele de telefon ale Direcției de Sanatate Publica: 0254 225 242 și 0768 193 639, pentru informații, sesizari sau intrebari legate de coronavirus. Prefectul…