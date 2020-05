Guvernul are ca obiectiv finalizarea cat mai rapida a proiectelor de infrastructura aflate in stadii avansate de executie, a afirmat luni, la Pitesti, ministrul Transporturilor, Lucian Bode. "Noi consideram ca prin accelerarea marilor proiecte de investitii in infrastructura de transport vom recupera rapid decalajele acumulate in aceasta perioada de criza. Tinta Guvernului Ludovic Orban este sa finalizeze cat mai repede obiectivele aflate in executie. (...) In acest moment avem in lucru 164 de kilometri de autostrada si drumuri expres. Sigur, ma refer la finalizarea avand stadiul fizic de executie…