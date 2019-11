Stiri pe aceeasi tema

- Managementul profesionist pe Ordonanta 109 va trebui de urgenta implementat in companiile aflate in portofoliul Ministerului Transporturilor, iar in cazul TAROM, pentru a-i da un mandat foarte clar sa salveze compania de la faliment, a declarat, miercuri, ministrul desemnat al Transporturilor, Infrastructurii…

- 'Nu este posibil sa nu ai manager profesionist la o companie cum este compania TAROM si propui pe o doamna daca ti-o recomanda doamna Dancila ca iti mai rezolva bilete pe la Bruxelles sau sa propui un pilot de ATR pentru ca vrei sa cumperi cateva ATR-uri. Este inadmisibil! Eu niciodata nu o sa ma…

- ”Imi asumam finalizarea tronsonului Drumul Taberei - Eroilor. Insa, din pacate, la cum arata situatia acum, acest proiect nu va putea fi receptionat in 2019", a spus Lucian Bode.Licitatiile la tronsonul respectiv au inceput in 2008, iar lucrarile in 2012. Termenul de finalizare era programat…

- Autoritatea Civila a confirmat azi oficial pentru Libertatea ca proaspatul director general al companiei naționale aviatice n-a putut activa ca instructor intre 2013 și 2016, din cauza unor ”practici neregulamentare sau a utilizarii frauduloase a certificatului”. Gvinda a inventat ca a examinat un pilot…

- Consiliul de Administratie al companiei TAROM a decis marti seara revocarea din functie a directorului general interimar, Daniela Madalina Mezei. "Am fost revocata in aceasta seara, dar nu stiu care sunt motivele, trebuie sa vad hotararea Consiliului de Administratie. M-a informat presedintele…

- Polițiștii clujeni sunt in alerta și il cauta pe un barbat care ar fi ademenit doi minori cu bani. Acestea sunt doar cazurile cunoscute. La nivelul Inspectoratului de Poliție Cluj doi parinți au depus plangeri penale, ingrijorați fiind de faptul ca un barbat le-a ademenit copiii cu bani. Totul s-ar…

- Noua organigrama a societatii TAROM a fost discutata in Consiliul de Administratie si urmeaza restructurari la majoritatea companiilor din subordinea Ministerului Transporturilor, a declarat, marti, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc.

- O femeie din Targu-Jiu a depus, ieri, o plangere la IPJ Gorj dar și la Parchetul de pe langa Judecatoria Targu-Jiu acuzandu-l de furt pe vecinul sau de pe strada Zambilelor. „Procurorul”, ca așa este poreclit Valentin Șerbanoiu, este invinuit, mai exact, de furtul patrupedului femeii, asta…