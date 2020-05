Stiri pe aceeasi tema

- TAROM a intrat bolnav in criza, iar in acest moment dintre cei 1.797 de angajati ai companiei, 1.144 sunt in somaj tehnic, a anuntat, luni seara, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, potrivit Agerpres."Am putea spune ca TAROM a intrat bolnav in criza. Din cei 1.797 de angajati ai companiei…

- TAROM a intrat bolnav in criza, iar in acest moment dintre cei 1.797 de angajati ai companiei, 1.144 sunt in somaj tehnic, a anuntat, luni seara, ministrul Transporturilor, Lucian Bode. "Am putea spune ca TAROM a intrat bolnav in criza. Din cei 1.797 de angajati ai companiei TAROM, 1.144…

- Lucian Bode, ministrul Transporturilor, spunea, zilele trecute, la Timișoara, ca el nu știe de nicio discuție a Guvernului Austriei cu executivul de la București pentru transportul cu trenul a muncitorilor romani, asta deși Ambasada austriaca la București facuse o cerere in acest sens de pe 24 aprilie.…

- Ce șanse are Tarom sa treaca peste criza generata de pandemie. Compania a trimis angajații in șomaj tehnic sau concedii neefectuate și are avioanele la sol Autoritațile incearca sa gaseasca solutii pentru ca Tarom sa poata supravețui crizei actuale, in condițiile in care iperatoril aerian național nu…

- Comisia Europeana trebuie sa stabileasca reguli privind fiecare mod de transport, care sa fie valabile pentru toate tarile Uniunii Europene, a declarat, marti, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. "Ce se va intampla dupa 14 mai? In cadrul Consiliului…

- Romania solicita un ajutor de 130 mil. euro de la Comisia Europeana, pentru salvarea Tarom si Blue Air, grav afectate de criza COVID-19 Guvernul a demarat discutii cu Comisia Europeana pentru un ajutor de compensare a efectelor pandemiei asupra Tarom si Blue Air, care s-ar putea ridica la 130 de milioane…

- Autoritatile de la Bucuresti au demarat discutiile cu Comisia Europeana pentru a putea aloca un sprijin financiar in valoare de circa 130 de milioane de euro companiilor aeriene romanesti Tarom si Blue Air, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, intr-o interventie la Realitatea Plus.

- Tarom va continua sa zboare in urmatoarele șase luni. CE a aprobat imprumutul cu care statul vrea sa salveze operatorul aerian de la faliment Comisia Europeana a aprobat, luni, planul Romaniei de a acorda un imprumut temporar in valoare de aproximativ 36,7 milioane euro companiei aeriene de stat Tarom,…