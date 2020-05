Bode: Tarom a intrat bolnav în criză; 1.144 de angajaţi sunt în şomaj tehnic TAROM a intrat bolnav in criza, iar in acest moment dintre cei 1.797 de angajati ai companiei, 1.144 sunt in somaj tehnic, a anuntat, luni seara, ministrul Transporturilor, Lucian Bode.



"Am putea spune ca TAROM a intrat bolnav in criza. Din cei 1.797 de angajati ai companiei TAROM, 1.144 sunt in somaj tehnic. Incercam in perioada urmatoare sa adoptam o serie de masuri de restructurare a acestei companii pentru ca maine daca reluam toate zborurile si toate cursele pe care TAROM le avea mai devreme sau mai tarziu probabil mai devreme vom ajunge in aceeasi situatie. Noi avem acel ajutor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

